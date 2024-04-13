THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Nisan 2024 00:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko play-off'ta AS Monaco ile Anadolu Efes ise play-in'de Virtus Bologna ile eşleşti.