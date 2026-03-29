Bordo mavililerde üç ismin (Zubkov, Batagov ve Muçi) Amerika’da olma hayali suya düştü.

Karadeniz ekibinin millî planı tutmadı. Tarihinin en yüksek katılımlı Dünya Kupası hayali kuran Trabzonspor’da play-off elemeleri kritikti.

Bordo mavililerde Ukraynalı Zubkov ve Batagov ile Arnavut Muci, takımlarıyla Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti. Fırtına’da şu anda Dünya Kupası’nda yeri garanti iki oyuncu görünüyor. Onlar da Fildişi Sahili oyuncusu Oulai ile Yeşil Burun Adaları’ndan Pina.

BEKLENTİ BÜYÜK

Teknik direktör Fatih Tekke’nin transfer sürecinde alınmasını çok istediği Ouali’den beklenti çok ama çok yüksek. Şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç orta sahanın Dünya Kupası’nda da kendisine çok iyi bir vitrin oluşturması planlanıyor.

G.Saray’a transferi son anda olmayan Oulai’den 50 milyon avrolara yakın bir bonservis bedeli beklentisi var. Pina da sürpriz bir çıkış gerçekleştirebilir.



Haberle İlgili Daha Fazlası