Türk takımlarına müjde! 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union SG ile eşleşen Fenerbahçe, ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler kendi evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

TÜRKTAKIMLARI GARANTİLEDİ

Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu zaferi ile birlikte Türk takımları, ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmeyi garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

ÜLKE PUAN SIRALAMASI

Ülke puanı sıralamasında Manchester City, Liverpool, Arsenal ve diğer birçok takımla Avrupa’da boy gösteren İngiltere topladığı 102 ,178 puanla birinci sırada yer alıyor.

İngiltere’nin ardından İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz ve Belçika geliyor.

Türkiye ise UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 38,100 puan ile 9. sırada yer alıyor.

1-İNGİLTERE 102.178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.426

4-ALMANYA 83.195

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.816

8-BELÇİKA 47.200

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450