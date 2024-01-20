Udinese - Milan maçında Fransız kaleci Mike Maignan'a ırkçılık ayıbı
Serie A'nın 21. haftasında oynanan Udinese - Milan maçında Milan kalecisi Mike Maignan, atılan yabancı maddeler ve ırkçı tezahüratlar nedeniyle kaleyi terk etti. İlk yarıda yaşanan ırkçılık skandalı sonrası hakem mücadeleyi durdurdu. Milanlı futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.
Milan'ın Udine'ye konuk olduğu Serie A 21. hafta mücadalesinde Udinese taraftarları ırkçı nefret suçu işledi. Milan'ın Fransız siyahi kalecisi Mike Maignan'a yabancı madde atan Udinese taraftarları koro halinde ırkçı tezahüratta bulundu.
28 yaşındaki kaleci sinirlerine hakim olamayarak sahayı terk etmeye karar verdi. Irkçı tezahüratlar nedeniyle ilk yarı yaklaşık 10 dakika ertelendi.
Eldivenleri çıkarıp soyunma odasına yönelen Maignan'a takım arkadaşları destek oldu. Milanlı futbolcular soyunma odasının yolunu tutunca maç durdu. Ardından Miagnan ikna edildi ve maç kaldığı yerden devam etti.
DE ROSSİ GALİBİYETLE BAŞLADI
Serie A'da Jose Mourinho ile yollarını ayıran AS Roma, yeni teknik direktörü Daniele De Rossi yönetimindeki ilk maçında Verona'yı 2-1 mağlup etti. karşılaştı.
Roma, bu galibiyetle puanını 32 yaptı, Verona ise 17 puanda kaldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi