Udinese - Milan maçında Fransız kaleci Mike Maignan'a ırkçılık ayıbı

20 Ocak 2024 23:58 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 00:04

Milan'ın Udine'ye konuk olduğu Serie A 21. hafta mücadalesinde Udinese taraftarları ırkçı nefret suçu işledi. Milan'ın Fransız siyahi kalecisi Mike Maignan'a yabancı madde atan Udinese taraftarları koro halinde ırkçı tezahüratta bulundu.

28 yaşındaki kaleci sinirlerine hakim olamayarak sahayı terk etmeye karar verdi. Irkçı tezahüratlar nedeniyle ilk yarı yaklaşık 10 dakika ertelendi.

Eldivenleri çıkarıp soyunma odasına yönelen Maignan'a takım arkadaşları destek oldu. Milanlı futbolcular soyunma odasının yolunu tutunca maç durdu. Ardından Miagnan ikna edildi ve maç kaldığı yerden devam etti.

DE ROSSİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Serie A'da Jose Mourinho ile yollarını ayıran AS Roma, yeni teknik direktörü Daniele De Rossi yönetimindeki ilk maçında Verona'yı 2-1 mağlup etti. karşılaştı.

Roma, bu galibiyetle puanını 32 yaptı, Verona ise 17 puanda kaldı.