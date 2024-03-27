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Zaha şampiyonluk için iddialı konuştu! 'En iyisiyiz'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zaha şampiyonluk için iddialı konuştu! &#039;En iyisiyiz&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Wilfred Zaha, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında açıklamalar yaptı. Fildişili oyuncu, Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını belirterek şampiyonluk için iddialı açıklamalar yaptı.

Wilfred Zaha, Galatasaray'ın Antalya kampında açıklamalar yaptı. Zaha, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerini değerlendirdi.

SAKATLIKTAN İYİ DÖNÜŞ YAPTIM

"Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımızda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu

Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu belirten Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımızda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. 

Zaha şampiyonluk için iddialı konuştu! 'En iyisiyiz' - 1. Resim

AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNE KARŞI OYNADIK

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğuna dikkati çeken Zaha, "Takım olarak Avrupa'da en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi kulüplerine karşı oynadık. Takım deneyimi de burada devreye girdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımız düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. Antalya kampının oyuncuları birbirine daha fazla yakınlaştırdığını anlatan Zaha, "Kamplar genel olarak uzak duran oyuncuları birbirine yaklaştırır.

HER ŞEY BİR ANDA OLMUYOR

Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Daha önce yıllarca İngiltere'de oynadığını anımsatan Zaha, herkesin sosyal medyada o dönemki performanslarını paylaştığı kaydetti. Galatasaray'da 4 aylık sakatlıktan kurtularak sahaya döndüğüne işaret eden Zaha, "O performans 10 yıllık bir çalışma ile olmuştu. Her şey bir anda olmuyor. İlk senemde Galatasaray'da yüzde 100'ümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey." değerlendirmesinde bulundu. Zaha, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, eşi ve oğlunun inanılmaz vakit geçirdiğini vurguladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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