Ziyech gidiyor mu, hangi takıma gidecek? Hakim Ziyech neden ayrılmak istiyor, niye gidiyor?

2 Ocak 2024 14:37 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:39

Ziyech gidiyor mu? Galatasaray’da Ziyech ile ayrılık rüzgarları esiyor. Ziyech’in menajerinden kendisine takım bulmasını istediği ortaya çıktı. Peki, Ziyech Galatasaray’dan ayrılıyor mu? İşte son bilgiler…

ZİYECH GİDİYOR MU, NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?

Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonlu kiralanan Faslı yıldızın kendisine takım aradığı öğrenildi. Hakim Ziyech'in menajerinden kendisine takım bulmasını istediği ortaya çıktı. Faslı yıldızın yeni adresi için masada 2 seçenek bulunuyor.

Suudi Arabistan ve Hollanda ekiplerinin ilgi gösterdiği Ziyech'in Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kontrat şartlarından iyileştirme istediği iddia edilen 30 yaşındaki oyuncunun bu durumdan memnun olmadığı ve ayrılmak istediği belirtildi.

ZIYECH GALATAASARAY’DA NE KADAR KAZANIYOR?

Ziyech Galatasaray’da 2023-2024 sezonu için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret kazanacak.

Ziyech’in transferi ile ilgili Galatasaray’ın KAP açıklaması şu şekildeydi:

“Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.”