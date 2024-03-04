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Zlatan İbrahimovic devreye girdi! Arda Güler bombası patlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Valencia maçında da yedek kulübesine hapsolan Arda Güler için Zlatan İbrahimovic devreye girdi.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Zlatan İbrahimovic devreye girdi! Arda Güler bombası patlıyor - 1. Resim

MİLAN ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Marca'nın haberine göre; Milan, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

İBRAHİMOVİC'TEN ARDA GÜLER HAMLESİ

Haberde, Milan'ın tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'i 2 yıllığına kiralamak istediği ifade edilirken, kulüpte özel danışmanlık görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic'in Arda Güler transferi ile bizzat ilgileneceği belirtildi. 19 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 92 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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