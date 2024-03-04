Zlatan İbrahimovic devreye girdi! Arda Güler bombası patlıyor

Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mart 2024 16:30 - Güncelleme: 4 Mart 2024 16:37 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Valencia maçında da yedek kulübesine hapsolan Arda Güler için Zlatan İbrahimovic devreye girdi.