Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yamaha Motor Türkiye, Motobike İstanbul Fuarı’na yine güçlü bir giriş yapacak. 2018 yılını kullanıcıların kalplerine dokunan, duygularına öncülük eden, kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak başarıyla tamamladıklarını belirten Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “2019’da da yeni hizmet yatırımlarımız ve sektörün gelişmesine destek olacak önemli projelerimiz hayata geçecek. Yeni modellerin yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere yönelik dönüşümümüzü tamamlayacağız. 2019 yılında yeni ve daha tüketici odaklı, global ve yerel projeler ile sektörde fark oluşturmaya devam edeceğiz. 2019 yılı bizim için müşteri odaklı hizmet ve interaktif iletişimin öne çıkacağı, yeni kullanıcılar ile sektörü büyütecek projelerin hayata geçeceği bir yıl olacak. Bayilerde ikinci el satış hizmetlerimizle hem bayi hareketini artıracağız hem de sektörde yeni bir ivme kazanarak, Yamaha onaylı, güvenli ve garantili motosikletlere erişimi kolaylaştırarak kurumsal bir çatı oluşturacağız. Ayrıca Yamaha Kasko hizmetimizle, Yamaha müşterilerine daha esnek koşullarda, daha avantajlı kasko opsiyonu sunacağız’ şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZİ TUTTURDUK

Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker “Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha’nın toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğu ile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimizle 2019 yılında hedefimz büyüyerek payımızı arttırmak” dedi.

"SOFUOĞLU İLE YARIŞÇILAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun ‘Spora Gönül Ver Projesi’ kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu’nda yarış eğitimlerine başladıklarını belirten Berker Cansever; “Proje kapsamında yarışa gönül veren 13-16 yaş aralığındaki gençler, idolleri Kenan Sofuoğlu gözetiminde eğitim alıp, geleceğin ünlü yarışçıları arasına girmek için ilk adımlarını atacak. Yamaha YZF-R25 ile Kenan Sofuoğlu’ndan pist eğitimi alarak, süreci başarıyla tamamlayan yetenekler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara katılma hakkı kazanacak. Aynı zamanda yarışlarda derece alan gençler Yamaha’nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRU’nun düzenlediği ‘R3 bLU cRU Challenge’da yarışma hakkı elde edecek. Bir sonraki adımdaki hedefleri ise Superbike WorldSSP 300 olacak” dedi.

XMAX IRON MAX EFSANESİ DÖNDÜ

MAX ailesi Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de satış rekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019 yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı. Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da mart ayı itibarıyla Yamaha bayilerinde yerini alacak.

Yamaha’nın pistte ve pist dışında en yüksek performansı sunması için tasarladığı YZF-R25 ve YZF-R125 2019’da yenilenerek satışa sunuluyor.