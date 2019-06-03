Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Gelişimini son hızla devam ettiren Dacia, çevreci ve ekonomik enerji kaynağı LPG’nin avantajlarını kullanıcısına sunan yeni versiyonlarını tanıttı. Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlarıyla geliştirilen Dacia ECO-G versiyonları, Renault MAİS garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunuluyor. ECO-G serisi daha uzun motor ömrü ön planda tutularak tasarlanırken benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25 - 30 daha uygun kullanım maliyeti sayesinde ön plana çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia’nın 2018’de 29 bin 918 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 4,8 pazar payı aldığına dikkat çekti. Çağdaş Dacia’nın satış sıralaması 8’inci sırada tamamladığını belirterek şunları söyledi; “Müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermek üzere ürün gamını sürekli güncelleyen bir markayız. Yalın, Sağlam, Ulaşılabilir Felsefemiz doğrultusunda bugüne kadar yüzbinlerce müşteriye ulaştık. Son 10 yıldır LPG’ye sürekli artan talebi cevaplamak üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia ECO-G versiyonlarını, Türkiye’de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye, LPG’li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olup otogaz tüketiminde ise Avrupa lideri ve Dünya ikincisi konumunda yer alıyor. Türkiye binek otomobil parkındaki LPG’li araç payı bugün yüzde 38 oranında. ECO-G versiyonlarının, Dacia markasının pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. OYAK Grubu’nun müşteri odaklı yaklaşımı çerçevesinde Dacia’nın bu yeni serisinin, toplam kullanım maliyeti düşük araç çözümü arayan müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vereceğinden hiç şüphemiz yok.”