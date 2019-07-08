Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, haziran ayında yaptıkları rekor kiralama ile ilgili; “Ocak-haziran döneminde kiralama sektöründe yeni araç alımı dramatik şekilde azaldı. Şu anda sektörümüzdeki oyuncular kiradan dönen araçlarını satıp borçlarını azaltmaya çalışıyorlar. Bizim tarafta ise İntercity olarak ilk 6 ayda 7 bin adet civarında alım gerçekleştirdik. İkinci yarıda bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2019’ü 20 bin adet yeni araçla kapatmak. Toplamda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bir yatırımdan söz ediyoruz. Daha önce de birkaç kez dile getirdiğimiz tahminlerimize göre toplam pazar yılı 400 bin adet araç satışı ile kapatacak. Filo kiralamada ise 40 bin adetlik bir satış beklentimiz var” şeklinde konuştu.