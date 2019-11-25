Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dış görünümü daha sportif ve çekici bir tarza kavuşan araç prensip olarak aynı silueti kullanıyor. 17 inçlik yeni jant tasarımı ve tüm ürün gamında kullanılan LED ön farları ile dikkat çekiyor. Güncelleme aracın iç kısmında da kendini gösteriyor. Örnek vermek gerekirse bilgi-eğlence sistemi daha kullanışlı bir yapıyla karşımıza çıkarken detay işçiliğindeki kalite hissi oldukça artmış. En üst donanım paketinde sunulan elektrikli sürücü koltuğu ise konfor seviyesini daha da yukarılara taşıyan noktalar arasında. Daha önce de olduğu gibi güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motor, Civic’in sürüş keyfine katkıda bulunuyor. Benzinli cephesinde kullanıma sunulan 1,5 litre VTEC Turbo benzinli motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu motor CVT şanzımanla 137 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,0 l/100 km tüketim değeriyle son derece çevreci ve tutumlu bir yapı sergiliyor. WLTP rakamlarına göre bu değerler; 151 g/km emisyon değeri ve ortalama 6,7 l/100 km olarak gerçekleşiyor. Araçta sınıf ortalamalarını yukarı çeken gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini kullanılmaya devam ediyor. Söz konusu güvenlik teknolojilerinin de katkısıyla Honda Civic, EuroNCAP çarpışma testlerinden en yüksek not ile derecelendirilmişti.