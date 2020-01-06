Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2019 yılının marka ve sektör değerlendirmesinin yanı sıra 2020 yılı için hedefler ve projelerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Genel Müdürü Bora Cansever 2020’de de müşteri memnuniyetini artıran hizmet çözümleri üzerine çalışacaklarını dile getirdi. Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevine atanan Levent Koçak ise müşteri beklentileri konusundaki hassasiyetleri dile getirerek, hizmetlerin dijitale dönüşümü, etkin müşteri deneyimi konularına vurgu yaptı. Yamaha Motor Türkiye Pazarlama Sorumlusu Ece Odyakmaz ise 2019 yılı içerisinde yapılan ‘Yamaha Yolda’, ‘MT Tour’, bLU cRU ‘Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’, Ténéré 700 Kampı gibi sektörde ilk olan etkinliklerin başarılı yansımalarını anlattı.