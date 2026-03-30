Elektrikli araç kullanımının artması, Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltarak cari açığın düşürülmesinde kritik bir rol üstleniyor.

ALİ ÇELİK - Elektrikli araç sayısındaki artış, çevreye katkısının yanı sıra Türkiye’nin enerji ithalatı kaynaklı cari açığını azaltmada kritik rol oynuyor. Bu noktada en dikkat çeken etkinlik olarak gösterilen EV Charge Show, Kasım 2026’da 5’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Etkinlik direktörü Ahmet Aslantürk konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’nin 2025 yılındaki toplam enerji ithalatı faturasının petrol ve doğalgaz dâhil yaklaşık 62,5 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek; “2025 yılında ortalama 69 dolar seviyesinde olan Brent petrol, savaşın etkisiyle 2026’da cari açığımızı negatif yönlü tehdit ediyor.

Ülkemizdeki elektrikli araç dönüşümü bu noktada cari açığa doğrudan etki ediyor. Her elektrikli araç, dışarıya akan yakıt parasını yurt içinde kalan enerjiye dönüştürüyor” dedi.



