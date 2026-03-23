Avrupalı üreticiler 700 kilometre menzili yeni standart hâline getirmeye çalışırken, Çinli markalar tek şarjla 1.000 kilometre sınırını zorluyor. Sektör batarya teknolojisinde köklü bir değişime hazırlanırken, tüketici tarafında ise menzil kapasitesi kadar şarj hızları da belirleyici rol oynuyor.

ALİ ÇELİK - Elektrikli otomobil dünyasında uzun süredir hâkim olan menzil endişesi, yerini stratejik bir rekabete bırakıyor. Özellikle Avrupa cephesinde yaşanan son gelişmeler, premium üreticilerin bu alanda yeni bir dönemin kapısını araladığını gösteriyor.

Başta Alman devleri BMW ve Mercedes-Benz olmak üzere Avrupalı üreticiler, geliştirdikleri yeni nesil elektrikli platformlarla 700 kilometre bandını yeni standart hâline getirmeye hazırlanıyor.

TESTLER DOĞRU MU?

Çinli üreticiler ise çok daha yüksek menzil vaatleriyle öne çıkıyor. Xiaomi’nin yeni SU7 modeli için açıklanan 900 kilometre seviyesi ve NIO gibi markaların 1.000 kilometrelik çözümleri dikkati çekiyor. Ancak bu noktada test standartları belirleyici oluyor. Çin’de kullanılan CLTC ölçümü iyimser sonuçlar verirken, Avrupa’daki WLTP standardı daha gerçekçi kabul ediliyor. Bu sebeple 900 kilometrelik bir CLTC değeri, pratikte yaklaşık 750 kilometrelik WLTP karşılığına denk geliyor. Bu durum, iki pazar arasındaki farkın teknik olduğu kadar algısal bir savaşa dönüştüğünü de ortaya koyuyor.

Avrupalı şarj hızında, Çinli menzilde iddialı

REKABET BÜYÜYOR

Rekabetin yönü de kabuk değiştiriyor. Geçmişte kullanıcıların en çok sorduğu “Bu araç kaç kilometre gidiyor?” sorusunun yerini; “Ne kadar sürede şarj oluyor?” sorusu almaya başlıyor. Hyundai ve Kia’nın öncü olduğu 800 voltluk mimari sayesinde, 15 dakikalık şarjla kazanılan 300 kilometrelik menziller sektörde “yeni akım” olarak adlandırılıyor.

Avrupalılar silindirik hücre yapısı ve yazılımla enerji yoğunluğunu artırmayı hedeflerken, CATL ve BYD gibi Çinli devler yeni nesil batarya kimyaları üzerinde çalışıyor. ABD’li üretici Tesla ise menzil yarışında farklı bir noktada duruyor. Marka; saf menzil değerleri yerine verimlilik, yazılım ve şarj altyapısını merkeze alan bir strateji izliyor. Özellikle Supercharger ağı, Tesla kullanıcılarının menzil endişesini pratikte ortadan kaldırıyor.

KATI HÂL BATARYA İLE TEK ŞARJDA 1.000 KM

Sektörün bir sonraki büyük adımı katı hâl (solid-state) bataryalar olarak işaret ediliyor. Elektrikli otomobil dünyasında “ezber bozan” adım olarak görülen bu teknoloji menzil ve güvenlik problemlerini tarihe gömmeye hazırlanıyor. Mevcut bataryaların aksine sıvı yerine katı elektrolit kullanan bu teknoloji, adeta devrim niteliğinde özelliklere imkân sağlıyor. Ultra-hızlı şarj yapıları sayesinde 10-15 dakika gibi sürelerde tam doluma imkân sağlayabilen katı hâl batarya teknolojisi, sıvı elektrolit kaynaklı yangın riskini ortadan kaldırırken aynı hacimli lidyum bataryalara göre 2 kat menzil sağlayabiliyor.

Toyota, BMW ve Mercedes-Benz gibi devlerin yanı sıra Çinli CATL ve BYD’nin milyar dolarlık yatırımlar yaptığı bu teknoloji, henüz yüksek üretim maliyetleri nedeniyle test aşamasında. Sektör temsilcileri, katı hâl bataryaların seri üretime geçerek yollarda yaygınlaşması için 2028 ila 2030’lu yılları işaret ediyor.

