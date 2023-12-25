25 Aralık 2023 04:42 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 04:47

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Marka D-SUV sınıfında NX ve E-SUV RX’in yanında önümüzdeki yıl C-SUV tam elektrikli UX ve D/E-SUV tam elektrikli RZ ve B-SUV LBX modellerini ülkemizde satışa sunarak ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, Türkiye pazarında 2016’dan bu yana sekiz yılı doldurduklarını dile getirerek; “Müşteri bazımız genişlemeye devam ediyor. LBX modelimizin markamızı daha genç ve tamamen yeni bir kitleyle tanıyacağını düşünüyoruz. Dünya prömiyerinden bu yana LBX çok büyük bir ilgi gördü ve 1 Haziran’da ön talep toplamaya başladık. Şu anda 2 bin adedin üzerinde ön talep aldık ve önümüzdeki yıl ilk çeyrekte satışa sunduğumuzda yoğun bir ilgi bekliyoruz. Bununla birlikte Lexus olarak 2024 yılında hedeflediğimiz 1000 adetlik barajı aşmayı hedeflindeyiz. Bu rakamlara ulaşırken 1.5 litre tam hibrit motora sahip LBX bizim için en stratejik modellerden biri olacak. 2024 için 500 adetlik LBX satış hedefimiz var ve daha fazlası için Lexus Avrupa ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.