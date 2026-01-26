Otomotiv pazarı 2025 yılında ilginç rekorlara imza attı. 75 bin adetlik satışla Opel Türkiye, pazar payında Almanları geride bırakarak globalde ilk sıraya adını yazdırdı. Toplam satışlarda ise Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük pazarı konumuna yükseldi.

ALİ ÇELİK - Otomotiv satışlarında 2025 yılını rekorlarla kapatan Türkiye’de bir başarı hikâyesi de Alman markası Opel’den geldi. 2024 yılına göre satışlarını 13 bin adet artıran üretici, 2025 yılını toplam 75.487 adetlik tarihi zirveyle kapattı.

Bu adetlerle Opel satışlarında global sıralamada Türkiye’nin ikinci sıraya kadar yükseldiğine vurgu yapan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, düzenledikleri basın toplantısında şunları dile getirdi:

Toplam pazarın 1 milyon 370 bine ulaştığı 2025 yılı, 2021’den bu yana neredeyse yüzde 80’lik bir büyüme yaşadı. Bu rekor çoğu kişinin beklentisinde bile değildi ama biz rakamları geçen sene başındaki toplantımızda sizlerle paylaşmıştık. 2025’e başlarken “Bu sene üçüncü rekor yılı” demiştik. Yine aynı şeyi söylüyoruz; 2026’da öngörülerimiz pazardaki diğer markalara göre daha pozitif.

BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Globalde Avrupa pazarları içerisinde Türkiye, uzun bir dönem sonra belki de ilk defa İspanya’yı geçerek Avrupa’nın en büyük beşinci pazarı oldu. Bu oldukça önemli bir gelişme. Bizim ve rakiplerimizin pazar şartlarını daha iyi okuyup ona göre pozisyon almamız açısından 2026 yılında ÖTV’de yapılacak ya da yapılmayacak olası değişikliklere dair bir öngörüye sahip olmamız gerekiyor. Bu son derece kritik bir konu. Öngörülerin yanı sıra şartların değişmesi durumunda markaların hızlı bir şekilde adapte olabilmesi de önemli.

GÜÇLÜ NOKTAYA GELDİK

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de 75 bin adetle Opel tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirdik. Global tarafta ise bir süredir söylediğimiz gibi Türkiye olarak Opel’in üçüncü en büyük ülkesi konumundaydık. Ancak zaman içerisinde çok daha farklı ve güçlü bir noktaya geldik. Bunu da gururla paylaşmak isteriz. Geçen seneyle birlikte pazar payında birinci olduk. 2024 yılında aslında globalde ikinciydik. Almanya’dan sonra en çok pazar payına sahip olan ülkeydik. Almanya’yı da geçtik ve pazar payı olarak globalde Opel ülkeleri arasında en yüksek pazar payına sahip ülke olduk. Satış adeti açısından baktığımızda, 2025 yılında otomotiv pazarı değerlendirildiğinde Avrupa pazarları ve Türkiye birlikte ele alındığında, Türkiye beşinci en büyük pazar konumunda. Opel Türkiye olarak ise Opel pazarları içerisinde bu ölçekte üçüncü sırada yer almayı başardık.

