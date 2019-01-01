Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İkinci sırada ise “password” yer aldı. ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen ilk iki sıradaki şifrenin 5 yıldan beri liderliği elinde bulundurduğunu belirterek, “Parolanız bu en yaygın tercihler arasında yer alıyorsa, bunu hızla değiştirmenizi öneriyoruz. Bu şifreler çok kolay tahmin edilebilir durumda, dolayısıyla en temel savunma refleksinden bile yoksun durumdasınız” dedi.

İŞTE O ŞİFRELER

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 1111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 6666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*