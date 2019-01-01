ÖMER TEMÜR
İkinci sırada ise “password” yer aldı. ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen ilk iki sıradaki şifrenin 5 yıldan beri liderliği elinde bulundurduğunu belirterek, “Parolanız bu en yaygın tercihler arasında yer alıyorsa, bunu hızla değiştirmenizi öneriyoruz. Bu şifreler çok kolay tahmin edilebilir durumda, dolayısıyla en temel savunma refleksinden bile yoksun durumdasınız” dedi.
İŞTE O ŞİFRELER
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345
6. 1111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
11. princess
12. admin
13. welcome
14. 6666
15. abc123
16. football
17. 123123
18. monkey
19. 654321
20. !@#$%^&*