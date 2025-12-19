Boğaz açıklarında sabaha karşı başlayan ve zamanla etkisini artıran sis, denizde seyir emniyetini olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ise yapılan duyuru sonrası ''Çanakkale Boğazı neden kapatıldı, ne zaman açılacak?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Çanakkale Boğazı neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Transit gemi geçişleri durduruldu!

ÇANAKKALE BOĞAZI NEDEN KAPATILDI?

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle denizde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Seyir güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından transit gemi geçişleri çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Karar boğazdan geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu ile bildirildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer, boğazın yeniden açılması için sisin etkisini kaybetmesini ve görüş şartlarının normale dönmesini bekliyor. Hava koşullarının düzelmesinin ardından gemi trafiğinin tekrar başlatılacağı belirtildi. Çanakkale Boğazı’nın açılışına ilişkin kesin bir saat paylaşılmazken, gelişmelerin meteorolojik duruma bağlı olarak değerlendirileceği bildirildi.



