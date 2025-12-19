Adana'da halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü kadın arasında yol kavgası yaşandı. Eline geçen eşyaları kadına fırlatan şoför gözaltına alındı.

Dün Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesi'nde iddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada D.O. (51) isimli kadın, kullandığı motosikletiyle otobüsün arkasında beklemeye başladı.

KADINA ELİNE GEÇENLERİ FIRLATTI

Fazla bekleyince D.O., otobüs sürücüsü K.C. ile tartışmaya başladı. Motosikletli kadın, otobüsün sürücüsüne küfürler etmeye başlayınca otobüs şoförü de motosikletliye küfürlerle karşılık verdi. Ardından öfke patlaması yaşayan D.O., sürücü K.C.'ye bir şeyler fırlatıp saldırdı. K.C.'de kadına karşılık verdi. İkili arasında yaşanan küfürleşme ve kavga anı anbean kameralara yansıdı.

Otobüs şoförüyle kadın motosiklet sürücüsünün yol kavgası! Eline ne geçtiyse fırlattı



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüs sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kadın sürücü D.O. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası