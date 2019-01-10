Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması yine yeni özelliği ile gündemde. Zira sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması ünvanını yıllardır hiçbir rakibine kaptırmayan WhatsApp iPhone'dan kaldırılan özelliği platforma entegre etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda baştan başa şifreleme özelliği ile güvenlik önlemlerini artıran WhatsApp şimdi de platforma parmak izi ile açılma özelliği eklemeye hazırlanıyor. Söz konusu özellik Apple tarafından yeni iPhone'larda yer verilmemiş, Apple bunun yerine tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanmıştı.