Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin ilk 5G bulut uygulaması olma özelliğini taşıyan bu çalışma, Mobil Dünya Kongresi 2019’da Huawei tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında “En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri” olarak gösterildi. Türk Telekom, ayrıca, Huawei ile 5G teknolojileri alanındaki iş birliğini İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech1.0 ile ileri bir boyuta taşıdı. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany “Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı kentleşme, ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve eğlence gibi alanlarda 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu inovasyona ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Huawei ile imzaladığımız iyi niyet sözleşmesi sayesinde 5G uygulama alanlarını geliştirip, test ederek şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz” dedi. T.Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da 5G’yi çok çeşitli alanlarda kullanacaklarını söyledi.

BARCELONA'DA ÖNE ÇIKANLAR

Giyilebilir telefon: Çinli Nubia, yeni nesil telefonu Nubia Alpha'yı tanıttı. Saate benzeyen, esnek ekranı bulunan Alpha, suya dayanıklı 4 inç 960×192 OLED ekran, 8 GB depolama alanına sahip. Fiyatı ise 449-549 avro.

Ekranlar boyut atlıyor: Holoscreen, ekran koruyucu ile akıllı telefonları 3D'ye dönüştürüyor. Lucid uygulaması ile birlikte kullanılan ekran koruyucu 30 dolar fiyatla satışa sunuluyor.