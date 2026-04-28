Survivor eleme adayı 27 Nisan 2026 Pazartesi akşamı belli oldu. 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi sonrası eleme potası netleşti. Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım, haftanın 1. eleme adayının kim olduğu ve parkurda yaşanan sakatlıklar izleyicilerin gündemine oturdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımda yapılan oylama sonucu bir yarışmacı potaya gönderildi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’da 27 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk eleme adayı ada konseyinde yapılan oylama sonrası belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, eleme potasına gidecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.

Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Böylece Survivor’da bu hafta erkek eleme potasının ilk ismi netleşirken, ilerleyen günlerde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte potaya girecek yeni isimlerin belirlenmesi bekleniyor.

27 NİSAN PAZARTESİ SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu parkurda hem hız hem de atış performansı ön plana çıkarken, yarışmacılar eleme potasına gitmemek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Mücadelenin final etabında Ünlüler takımından Sercan’ın başarılı atışları sonucu skor 12-9’a geldi ve dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı haftaya dezavantajlı başlarken, ilk eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

BAYHAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bayhan, parkurda düşerek burnundan darbe alan yarışmacıya ilk müdahale oyun alanında yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin detayların ilerleyen bölümlerde netlik kazanması bekleniyor.

