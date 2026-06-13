İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Özetle DinleCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'n...
Kaydet
Gündem 2 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti ve öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
- Görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.
- Kabul, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.
- Erdoğan, görüşme öncesinde Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı Lokali'ni ziyaret etti.
- Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
- Erdoğan, lokalde vatandaşlarla sohbet etti, çay ve kahve içti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
0:00 0:00
1x
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede
Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi.
Cumhurbaşkanı, bu görüşmenin öncesinde Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı Lokali'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Lokalde çay ve kahve içen Erdoğan ile bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR