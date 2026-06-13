Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı, bu görüşmenin öncesinde Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı Lokali'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Lokalde çay ve kahve içen Erdoğan ile bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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