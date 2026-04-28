Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan Hakkı Bulut, gösterişten uzak hayat tarzıyla bir kez daha gündemde. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçının Bahçelievler’deki 3+1 mütevazı evi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Uzun yıllardır eşi Saadet Bulut ile evliliğini devam ettiren ve ailesiyle birlikte yaşayan arabesk müziğin ustalarından Hakkı Bulut, 3+1 apartman dairesinde sade bir hayat tercih ediyor. Aynı apartmanda iki dairesi bulunan Bulut, bu dairelerden birini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

Hakkı Bulut'un 3+1 mütevazı evi görenleri şaşırttı!

MAVİ VE KAHVE TONLARI ÖNE ÇIKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre ev dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının öne çıktığı görülürken, eski tarz mobilyalar göze çarpıyor. Evin birçok köşesinde ise sanatçının müzik kariyerine dair izler ve anılar bulunuyor.

Hakkı Bulut'un 3+1 mütevazı evi görenleri şaşırttı!

"HALKTAN KOPMAYAN BİR İSİM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar Hakkı Bulut’un hayat tarzına övgüler dizdi. "Böyle samimi hayatları özledik", "İşte gerçek sanatçı duruşu" ve "Halktan kopmayan bir isim" gibi yorumlar yapıldığı görüldü. Sade yaşamıyla takdir toplayan Hakkı Bulut, magazin dünyasında gösterişten uzak duruşuyla dikkat çeken isimler arasında yer almayı sürdürüyor.

Hakkı Bulut'un 3+1 mütevazı evi görenleri şaşırttı!

HAKKI BULUT'UN ESERLERİ VE HAYATI

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945’te Tunceli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Bulut, Adana Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Öğretmenlik yaptığı yıllarda müziğe yönelen sanatçı, 1967’de ilk plağını çıkardı. 1969’da

Adana’daki Altın Ses Yarışması’nda birincilik elde eden Bulut, aynı yıl söz ve bestesi kendisine ait “İkimiz Bir Fidanız” adlı eseri seslendirdi. Bu eser daha sonra birçok sanatçı tarafından da yorumlandı. “Ben Buyum”, “Falcı”, “Ben Köylüyüm” ve “Dokunmayın Dünyama” gibi parçalarla arabesk müziğin öncülerinden biri olarak kabul edildi.

Kariyeri boyunca çok sayıda plak ve albüme imza atan Hakkı Bulut, yüzlerce eserin söz ve bestesine de imza attı. Sanatçı ayrıca birçok ödül kazanarak Türk müziğinde önemli bir yer edindi.

Hakkı Bulut'un 3+1 mütevazı evi görenleri şaşırttı!

1964 yılında Saadet Bulut ile evlenen Bulut'un 5 çocuğu bulunuyor.

