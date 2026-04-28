Yıllar sonra tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir delil ortaya çıktı. Firari Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları dosyaya eklendi. Altaş'ın babasından para istediği, sonrasında "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım", "Öteceğim lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazması dikkat çekti.

Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden başlatılan Gülistan Doku soruşturmasında cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak kritik bir delil dosyaya dahil edildi. 5 Ocak 2020 gecesi Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu kesinleşen kilit isim Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

"SAVCI HANIMI ARAR HER ŞEYİ ANLATIRIM" TEHDİDİ

Yazışmalarda Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" ifadelerini kullandığı görüldü. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ayrıca "Öteceğim lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazması da dikkatlerden kaçmadı.

BABASINDAN 9 BİN DOLAR İSTEDİ

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasa dışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan para koparmak için "itiraf" kozunu kullandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş, babasına "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

"BENİ AMERİKA'YA NİYE YOLLADIĞINIZI SÖYLERİM"

Oğlunun tehditlerine, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" diye cevap veren baba Celal Altaş'a firari Umut'tan ise, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" karşılığı geldi. Yazışmalar, Gülistan Doku'nun organize bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin örtülmesi için Altaş'ın yurt dışına kaçırıldığı şüphesini belgelendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi serbest bırakıldı

DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK SÖZLER

Baba-oğul arasındaki gerilim, cinayetin gizli kalan yanlarını da ortaya çıkardı. Oğlu Umut'u "Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz" diye suçlayan babaya Umut Altaş'ın verdiği cevap dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte oldu. Umut Altaş'ın babasına "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası