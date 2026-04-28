Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili karar derbi sonrası netleşti. Fenerbahçe’de son gelişmeler kapsamında yönetimin aldığı kritik karar ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü sürecine dair detaylar netleşti. Peki, Fenerbahçe Teknik Direktörü kim oldu, Tedesco ayrıldı mı?

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyen derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe’de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yönetim, Samandıra’da yaptığı olağanüstü toplantı sonrası teknik heyetle ilgili kararını kamuoyuna duyurdu.

TEDESCO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Tedesco ve teknik ekibiyle birlikte görevine son verildiği belirtildi.

Aynı açıklamada Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevinde yeni bir isim henüz resmi olarak açıklanmadı. Kulüp yönetimi, sezonun kalan bölümünde takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin çalıştıracağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, ligde kalan haftalara geçici teknik sorumlu ile çıkacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

