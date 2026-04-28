Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin detayları paylaştı. Başvuru tarihleri, tercih süreci ve atama takvimi öğretmenlerin gündeminde yer aldı.

ÖĞRETMENLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla görev yaptıkları eğitim kurumunda en az üç yıl çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise toplamda dört yıllık hizmet süresi şartı aranacak. Hizmet puanı hesaplamasında ise 6 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içerisinde en fazla 40 eğitim kurumu için tercih yapabilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri ile birlikte hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu süreçte alanlardaki ihtiyaç durumu da dikkate alınacak.

Atama sonuçlarının 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanırken, tebligat ve ilişik kesme işlemleri için 26 Haziran 2026 tarihi belirlendi. Tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler ise talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerine göre sıra sistemine dahil edilecek. Bu kapsamda oluşan sıralar üzerinden 13 Ağustos 2026 tarihine kadar atama işlemleri sürdürülebilecek.

İLGİLİ HABERLER HABERLER İOKBS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sonuçları için tarih verdi

