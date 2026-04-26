Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınav heyecanını geride bırakan adayların gündeminde sonuç takvimi var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzla tarih duyuruldu.

İOKBS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sınavın sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verebilecek.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

