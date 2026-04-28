Ardahan-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar Dağı'nda, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kar boyu, trafik tabelalarını aştı.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TRAFİK TABELALARI KARA GÖMÜLDÜ

Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bölgelerde biriken kar, yol kenarındaki trafik tabelalarının boyunu geçti.

Nisan sonunda lapa lapa yağdı, trafik tabelaları kara gömüldü!

"ŞARTLAR HER AN ZORLAŞABİLİYOR"

Ardahan'dan Posof ilçesine giden sürücü Ufuk Işık, "Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bile kar yağışı etkili oluyor. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı tabela boyutunu dahi geçmiş durumda. Yol şu anda kapalı değil ama şartlar burada her an zorlaşabiliyor." dedi.

Ardahan - Posof kara yolunu kullanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler yolun açık kalması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

