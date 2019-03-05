Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oral-B’nin bugüne dek sunduğu en gelişmiş diş fırçası olan ve ağız bakım profesyonelleriyle birlikte tasarlanan Genius X bağlantılı binlerce farklı fırçalama stilinden öğrendikleri ile kullanıcılara rehberlik ediyor. Diş fırçasının bir bakıma kullanıcılara koçluk hizmeti verdiğini belirten P&G Ağız Bakım Kategorisi Müdiresi Özge Erdem “Diş fırçası kullanıcıların dişlerini nasıl fırçaladığını biliyor ve ağız sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Tükürük bezlerine bakarak sağılık önerilerinde bulunan fırça dil temizliği yapıyor. Tek şarjla bir hafta boyunca kullanılabilen fırça ile akıllı telefonlar da şarj edilebiliyor” dedi.

Türkiye’deki akıllı diş fırçası pazarı hakkında da bilgi veren Erdem, şu an akıllı fırça penetrasyon oranının yüzde 5’lerde olduğunu, bunun neredeyse tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi. Pazarda daha gidecek çok yol olduğunu belirten yeni modellerinin temmuz ayında son kullanıcıyla buluşacağını ifade etti.