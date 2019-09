Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zekâ ile donatılın cihazda 13 MP ve 2 MP arka kamera ile önde 13 MP kamera bulunuyor. Casper VIA S, kullanıcıların akıllı telefonda en fazla önem verdikleri özelliklerden biri olan yüksek depolama alanıyla öne çıkıyor. 64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunulan Casper VIA S’in veri depolama alanı Micro SD kartla 256 GB’a kadar yükselebiliyor. Bu sayede kullanıcılar çok daha fazla uygulama yükleyebilme ve daha fazla video saklama şansını elde ediyor. Casper VIA S’in 64 GB’lık versiyonu 1799 TL, 128 GB’lık versiyonu ise 1999 TL.