Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Buna bağlı olarak kamuya ait ve kritik altyapılara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Siber savaşta ise en ön safta yer alan Türk Telekom ülkenin verisini ve iletişim altyapısını Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi ile koruma altına alıyor. Siber Güvenlik Merkezi, Türkiye’deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDoS koruma altyapısına sahip. Ayrıca katmanlı bir yapıya sahip olan DDoS Atak hizmetiyle de hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen saldırılara karşı sürekli koruma sağlıyor. Türkiye’nin ilk Cloud DDoS koruma hizmeti ile yurt dışından gelen ataklarda atak trafiğini yurt dışındaki temizleme noktalarına yönlendiriyor.

Güvenlik duvarı, aktif savunma, gelişmiş tehdit önleme (Anti-APT), içerik filtreleme ve antivirüs hizmetleriyle de dikkat çeken merkez Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) ile de web uygulamalarında güvenlik tehdidi oluşturabilecek zararlı içeriklere karşı müşterilerini koruma altına alıyor.