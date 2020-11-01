Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son birkaç yılda yerli oyun sektöründe çok büyük satışların gerçekleştiğine dikkat çeken Gözalan, yerli oyun sektörünün gelirlerinin yüzde 90’ının Türkiye dışından geldiğini bildirdi. Gözalan, “Türkiye’de oyuna olan ilgi, yerli oyun şirketlerinin üretkenliğini ve başarısını artırıyor. Son beş yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Sektörün ihracat rakamının ise bu yıl 1,5 milyar doları aşması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünün yıldızı daha da parlayacak ve globalde büyüyen başarısına şahitlik edeceğiz. Başka sürpriz satışlar duyabiliriz” diye konuştu.