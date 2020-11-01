Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vivo 18 Kasım'da amiral gemisi X51 ile birlikte Y20 ve Y70 modellerini kullanıcılarla buluşturacak. 6,56 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı bulunan Vivo X51 5G, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Vivo X51 5G, 8 GB RAM bellek ve 256 GB depolama alanı sunuyor. 4.315 mAh kapasiteli ve 33 W hızlı şarj destekli bir batarya ile gelecek olan Vivo X51 5G, Android 10 işletim sistemi ile çalışacak. Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olan Vivo X51 5G’nin 48 MP çözünürlüğünde ana kamerasına 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde makro lens ve 8 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ön panelinde ise 32 MP çözünürlüğünde f/2.0 selfie kamerası bulunuyor.