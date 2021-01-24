Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Firma 2021 yılında ise 200 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Genel Müdür Vefa Tarhan, Keenetic’in hızlı yol almasında online platformların büyük katkı sağladığını belirterek “Şu an online platformlarda en fazla ürün satan ve beğenilen modem-router markası olduk. Biz retail’de olmayı düşünmüyoruz. Bununla birlikte bazı kullanıcıların ürünü görerek, pazarlık yaparak ve anında teslim alma istekleri veya ihtiyaçları olabiliyor. Bu talepleri karşılayabilmek için Partner Bayi Programı geliştirdik. Kullanıcılar her bayiden pazarlığını yaparak istediği ürünü alabilirken, bu partnerlere giderek en doğru ürünü ihtiyacı olabilecek en detaylı danışmanlık desteğini alarak seçebiliyor. KOBİ’ler ise ofisine proje teklifi alıp, gerek internet erişiminde gerekse Wi-Fi’da yüksek kalitede Keenetic Mesh Sistem ile tanışabiliyor" dedi.