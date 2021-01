Türkiye Gazetesi

HPE Türkiye, HPE GreenLake sanal masaüstü çözümleriyle uzaktan çalışan firma ve kullanıcılara bulut üzerinden "kullandığın kadar öde" imkânı sunuyor. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Gartner’in araştırmasına göre şirketlerin yüzde 82'sinin pandemi sonrasında da uzaktan çalışmayı devam ettirmek istediğini belirterek "İnsanlar, cihazlar ve nesneler sürekli olarak veri paylaştığından herkes ve her şey hiper bağlantılı hâle geldi. Araştırmalara göre 2022'ye kadar dünya çapında 50 milyar cihazın bağlı olması bekleniyor. Diğer yandan 2025 itibarıyla veriler dünya çapında 175 zettabayta çıkacak ve dünyadaki verilerin yaklaşık yüzde 30'unun gerçek zamanlı işlemeye ihtiyacı olacak. Artık her yerde uygulamalar ve verilerle beslenen, uçtan buluta her şeyin bağlı olduğu, işletmelerin her yerden değer elde ettiği, yeni fırsatları ortaya çıkardığı bir dijital dönüşüm dalgası başlıyor” dedi.

HPE GreenLake çözümü ile uzaktan çalışan firmaların yanında olduklarını dile getiren Kaymak “HPE GreenLake for VDI ile bulut deneyiminin basitliğini VDI'ya getirdik. İşletmelerin sabit sermaye yatırımı yapmalarına gerek kalmıyor. Hizmeti satın almadan bulut üzerinde ya da kendi bilgisayarlarına kurarak kullandığı kadar ödeyecek. Firmalar bu şekilde yatırımdan yüzde 30-40 tasarruf sağlarken üretkenliğini de yüzde 40 artırabilecek" diye konuştu.