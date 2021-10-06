Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından olan Google’ın kullanıcı verilerini remi makamlarla paylaştığı ortaya çıktı. Her gün milyarlarca arama yapılırken, şirketin en büyük rakibi Bing’de en çok aranan kelimenin Google olduğunu iddia etti.

KULLANICI VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Google, mahkeme kararı varsa belirli tarihlerde belirli aramaları yapan kişilerinin bilgilerini resmi makamlara gönderiyor. Skandal olarak değerlendirilebilecek bu olay Eylül ayında üzerinde gizlilik bulunan bir dosyanın yanlışlıkla kamuya açılmasıyla ortaya çıktı.

BİR YILLIK ARAŞTIRMA

Google'a gönderilen mahkeme emrinde ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kayıp vakasının soruşturulduğu ortaya çıktı. Bir yıllık araştırmanın sonunda kayıp genç kızın kaçırılmış ve cinsel saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Savcılık daha sonra mahkeme emri çıkartarak Google'dan genç kızın adını soyadını ev adresini ve ailesinden birinin adını arayan kişilerin listesini istedi.

LOKASYON VE KİŞİSEL VERİLERİ TALEP ETTİ

Google mahkemenin bu talebine yanıt verdi. Ancak kaç kişinin bilgilerinin paylaşıldığı öğrenilemedi. Anahtar kelime arama izni olarak adlandırılan belgelerde olay, arama tarihleri, lokasyon ve ip gibi kişisel veriler talep ediliyor.

VERİLERİ PAYLAŞTI

ABD'de resmi makamların daha önce de benzer arama emirlerini Google'a gönderdiği ortaya çıktı. Google'dan yapılan açıklamada şirketin resmi makamlardan gelen talepleri iyice inceledikten sonra verileri paylaştığı belirtildi.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ GELDİ

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise hem ABD hükümetinin hem Google'nın bu davranışını tehlikeli buluyor. ACLU'da danışmanlık yapan Jennifer Granick'e göre motivasyondan bağımsız olarak herhangi bir aramayı yapmış kişi potansiyel suçlu konumuna düşürülüyor.

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