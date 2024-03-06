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OpenAI ve Elon Musk savaşında yeni perde! Şirket içi kritik yazışma ifşa edildi

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OpenAI ve Elon Musk savaşında yeni perde! Şirket içi kritik yazışma ifşa edildi

Teknoloji Haberleri

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yapay zeka misyonuna ihanet ettikleri gerekçesiyle dava açtığı OpenAI şirketinden Musk'a cevap geldi. Şirket içi yayınlanan bir gönderide Musk'ın OpenAI'ı Tesla'nın bir parçası haline getiremediği için öfkelendiğini ve bu davayı açtığı iddia ediliyor.

OpenAI'nin kurucu ortaklarından olan Elon Musk,  kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka teknolojisini geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla  OpenAI yöneticileri Sam Altman ve Greg Brodman'a dava açmıştı. Ayrıca  Musk, OpenAI'ın milyarlarca dolar yatırım aldığı Microsoft'a fayda sağlamak için çalışmaya başladığını öne sürüyor.

ŞİRKET İÇİ YAZIŞMALARI İFŞA ETTİ

Elon Musk ile OpenAI yöneticileri Sam Altman ve Greg Brodman arasındaki dava kızıştı. OpenAI Musk'ın davasına şirket içi yazışmayla karşılık verdi.  Bloomberg'e göre şirket içi yayınlanan bir gönderide Musk'ın OpenAI'ı Tesla'nın bir parçası haline getiremediği için öfkelendiğini ve bu davayı açtığı iddia ediliyor. OpenAI'ın gönderisinde Musk'ın da yöneticiyken kar amacı güden bir politika izlediği belirtiliyor. Ayrıca CNBC'e göre Musk'ın OpenAI yöneticilerine acilen1 miyar dolar yatırım toplanması gerektiğini söylediği e-posta da gönderide yayınlandı.

OpenAI ve Elon Musk savaşında yeni perde! Şirket içi kritik yazışma ifşa edildi - 1. Resim

OpenAI ve Elon Musk savaşında yeni perde! Şirket içi kritik yazışma ifşa edildi - 2. Resim

ELON MUSK'TAN KISA CEVAP

OpenAI'ın yukarıdaki açıklamalarını paylaştığı X paylaşımına, Elon Musk'tan çok kısa bir cevap geldi. Musk, "Adını değiştir" demekle yetindi.

OpenAI ve Elon Musk savaşında yeni perde! Şirket içi kritik yazışma ifşa edildi - 3. Resim

OpenAI ve Elon Musk savaşında yeni perde! Şirket içi kritik yazışma ifşa edildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
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