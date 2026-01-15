Samsung’un merakla beklenen modeli S26’dan sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler modelin yapay zeka ve fotoğraf yetenekleriyle fark oluşturacağı yönünde. İşte Samsung S26 ile ilgili tüm bilinenler...

Teknoloji dünyasının uzun zamandır beklediği akıllı telefon modeli Samsung S26’nın yenilikleri merak ediliyor. Güney Koreli şirketten gelen son sızıntılara göre modelin performans, mobil fotoğrafçılık konusunda sınırları zorlayacağı yönünde. Sızıntılar, cihazın özellikle kamera donanımında devrim yapacağını gösteriyor. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinde cihazın ana ve telefoto kamerasında yapılacak donanımsal güncellemelerin, doğrudan kullanıcı deneyimini etkileyeceği ve özellikle zorlu ışık koşullarında fark oluşturacağı belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN KAMERA ÖZELLİĞİ

Gelen sızıntılarda en dikkat çekici olanı S26 Ultra’nın 200 megapiksellik ana kamerasının F1.4 gibi rekor bir diyaframla gelecek olması. 1.4’lük diyafram değeri fotoğraf tutkunları için oldukça önemli. F değeri sensöre düşen düşen ışık değerini belirler. Bu oran ne kadar düşük olursa sensör o kadar fazla ışık alır. Bu da özellikle düşük ışıklı gece çekimlerinde daha net fotoğraflar ortaya çıkmasını sağlar. Galaxy S25 Ultra’da bu oran F1.7 idi. Ayrıca 50 megapiksellik telefoto kemarasının diyafram açıklığı F3.4 ten F2.9'a yükseltilecek. Sızdırılan bir başka bilgi de depolama ve performans verileri ile alakalı. Cihazın en üst

donanımı 16GB ram ve 1 TB hafıza ile gelecek.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Cihazların tanıtımı konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ama 26 Şubatta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılması gündemde. Ürünlerin ise 11 Mart tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor.

HANGİ ÖZELLİKLER BEKLENİYOR?

Henüz bilgiler netleşmese de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci.

Galaxy AI’nin üzerine inşa edilecek yeni yapay zeka özellikleri.

Ana kamera ve telefoto kamerada devrim niteliğinde değişimler.

