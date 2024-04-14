Yapay zeka ile oluşturulan ilk kısa filmden fragman geldi!

İnsanlık tarihinin yapay zeka tarafından oluşturulan ilk kısa film fragmanı TCLtv+ YouTube kanalında yayınlandı.

TCLtv+ Studios, animatörler, VFX uzmanları ve yapay zeka mühendislerinden oluşan, en son yapay zeka teknolojisini özelleştiren ve yapımcılara, yazarlara ve oyunculara birinci sınıf televizyon programları oluşturma konusunda destek veren küresel bir yapım ekibi kurdu.

Stüdyodan çıkan ilk orijinal prodüksiyon, yapay zeka tarafından oluşturulan "Next Stop Paris" oldu. Film, profesyonel seslendirme sanatçılarının ve orijinal bir senaryonun yer aldığı, ancak romantik hikaye anlatımında ilri bir adım olan en son yapay zeka animasyon teknolojisi ile hayata geçirildi. Next Stop Paris, bu yaz çevrimiçi olarak ve TCLtv+ yayın uygulamasında ilk kez yayınlanacak.

Filmin senaryosu, şirket içerisinde kurulan özel bir ekip ve İçerik Direktörü Chris Regina ve Kreatif Direktör Daniel Smith tarafından yazıldı.Her iki yönetici köklü medya şirketlerinde ve Hollywood stüdyolarında program geliştirme konusunda tecrübeliler. Yapay zeka girişiminin başında ise TCL Araştırma Amerika Genel Müdürü Haohong Wang var.

Next Stop Paris, nişanlısının düğün partisinde tanımadığı biriyle kaçması yüzünden kalbi kırılan bir genç kadının hikayesini anlatıyor. Genç kız, eski nişanlısının balayına intikam almak için tek başına gitmeye karar veriyor. Gemide gizemli bir yabanı yolcuyla tanışır ve ışıklar nehrini birlikte keşfederken aşk hikayeleri başlar.

Next Stop Paris, teknoloji ve kreatif hibrit bir eğlence formatında bir araya getiren erken bir deneydir. Bu karakterleri ve kurgusal dünyayı oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisi, kreatif ekiplerin sınırları zorlamasına ve izleyici deneyimini canlandırmasına olanak tanırken aynı zamanda pazarlama ortakları için yeni fırsatlar oluşturuyor.