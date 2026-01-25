Amazon; AWS, perakende ve Prime Video birimlerinde 30 bin çalışanını işten çıkaracak. Bu, şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgası olacak.

ÖMER TEMÜR - Teknoloji devi Amazon, binlerce çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Amazon’un bu kapsamda önümüzdeki hafta AWS, perakende ve Prime Video birimlerinde toplam 30 bin kişinin işine son vermesi bekleniyor.

Planlanan 30 bin kişilik toplam kesinti, Amazon’un 1,58 milyon kişilik küresel çalışan sayısının küçük bir bölümünü oluştursa da şirketin kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Yeni işten çıkarma dalgası hayata geçirilirse bu, Amazon’un 30 yıllık tarihindeki en büyük işten çıkarma olarak kayda geçecek. Şirket, 2022 yılında da yaklaşık 27 bin çalışanın işine son vermişti.

