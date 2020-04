Türkiye Gazetesi

Sincan Belediyesi yeni tip skoronovirüs pandemisine karşı 14 Şubat 2020’den itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. 146 cami, mescit ve Kur’ân kursu, 96 resmî kurum, 178 sağlık kuruluşu, 133 belediye hizmet birimi, 265 park, bin 121 taksi, dolmuş, otobüs, taksi durağı; 200 resmî araç, 746 sivil araç, 136 ücretli iş yeri ve fabrika, 134 okul, 22 banka şubesi dezenfekte edildi. Bunların yanında 57 muhtarlık, 27 köy her hafta özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken, ATM’lerde günlük hijyen çalışması yapılıyor. Sokak ve caddeleri yıkama çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

ETKİNLİKLER DİJİTAL ORTAMDA

Uzaktan eğitim platformu oluşturularak konferans, seminer, söyleşi, tiyatro, kurs, kişisel gelişim, spor kursu vb. etkinlikler dijital ortama taşındı. Vatandaşlar ekultur.sincan.bel.tr adresine girerek tüm etkinliklere ücretsiz şekilde ulaşabilir. Sadece sosyal etkinlikler değil, vergi ödeme işlemleri de artık internetten yapılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında genç çiftler de unutulmadı. Dünyaevine girecek çiftlerin heyecanına ailelerinin de ortak olması için nikâhlar canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar http://seyret.sincan.bel.tr adresinden nikâh törenlerini canlı izleyebilecek.

TAM KADRO SAHADALAR

Zabıta ekipleri denetimlerine hız kattı. 11 bini aşkın iş yeri denetlendi. Ekipler pazarcı esnafının, vatandaşların eldiven ve maske takması noktasında uyarılar yapıyor. Pazarlarda kuş uçurtmayan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. Bu arada ekipler Sincan’da ücretsiz maske dağıtıyor. 65 bini aşkın maske vatandaşlara ulaştırıldı.

VEFA DESTEK ÇALIŞIYOR

Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Destek Grubu oluşturuldu. 85 personel görevlendirildi, 23 araç tahsis edildi. İhtiyaç sahipleri 0312 985 05 10 no.lu telefonu arayarak ekiplerie ulaşabilirler. Ayrıca güngörmüşlerimize 30 bin adet hijyen paketi dağıtıldı.

BAŞKAN ERCAN: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

Sincan Belediyesinin koronavirüs tedbirlerine değinen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız. Her türlü çalışmayı, her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün okullarımız, camilerimiz, resmi kurumlarımız, sağlık kuruluşlarımız her yeri dezenfekte ettik. Caddelerimizi, oyun alanlarımızı, yeşil alanlarımızı temizledik. Bunları yapmayı da periyodik olarak devam ettireceğiz. Sizlerden ricam zorunlu olmadığı sürece evinizden çıkmayınız. Kişisel hijyene dikkat edelim. Sosyal mesafeyi koruyalım” ifadelerini kullandı.