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MSB: PKK/YPG’li teröristler bombalı saldırıda 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı
23.07.2020 - 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"PKK/YPG’li teröristler bu kez de Rasulayn’da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı."
Etiketler : MSB,
720186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/720186.aspx
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