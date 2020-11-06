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PKK/KCK ve Mezopotamia hacker grubuna mensup 21 şüpheliye gözaltı kararı
06.11.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 8 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 06.11.2020 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi." denildi.
Etiketler : terör operasyonları,
744558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/744558.aspx
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