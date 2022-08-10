Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Abdülhamid Han'ın keşif görevinde Kıbrıs'ta şehit edilen 3 küçük kardeşin de anısı yaşatılacak Doğu Akdeniz'de görev yapacak sondaj gemisi Abdülhamid Han'a eşlik eden 3 gemiye Kıbrıs'ta 59 yıl önce Rum çetelerce katledilen Murat, Hakan, Kutsi İlhan'ın isimleri verildi.

Abdülhamid Han dünya gündemini belirledi: ABD Basınında Osmanlı vurgusu Türkiye'nin 4. sondaj gemisi ve dünyanın en büyük beşinci gemisi olan Abdülhamid Han dün gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından göreve başladı. Abdülhamid Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru yola çıkması dünya basını bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

Abdülhamid Han Akdeniz'e indi... Yunan medyası karıştı! Yörükler-1 kuyusu görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanan Türkiye'nin yedinci nesil Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi, Yunan medyasında büyük ses getirdi.