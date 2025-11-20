İş adamı Tuncay Sönmez, 40 yıl önce aldığı ve Türkiye'de tek olan 1966 model 21 camlı Volkswagen Samba'ya gözü gibi bakıyor. Satın alma sürecinin zor olduğunu anlatan Sönmez, "Yoksul gibi giyindik. Dağ köylerinden yumurta toplayıp şehirde satacağız, iş yapacağız ekmek parası için satın dedik." diyerek aracı sahibinden nasıl kopardıklarını da anlattı.

İş adamı Tuncay Sönmez'in 1966 model Volkswagen Samba aracı görenleri hayran bırakıyor.

Çok sayıda lüks aracı bulunan Sönmez'in en çok sevdiği araçlarından biri de dünyada çok nadir bulunan 21 camlı Volkswagen Samba.

1966 model olan aracı 40 yıl önce alırken çok zorlandığını dile getiren Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"YOKSUL GİBİ GİYİNİP SATIN ALDIK"

"40 yıl önce Hürriyet Mahallesi'nde gördük, çok bakımsızdı. Sahibini bulduk satmadı. Sürekli almayı istedik, görüştük ama bizi hep 'yenge satmıyor' diye geri çevirdi. Bir gün karar verdik farklı yaklaşmak üzere plan yaptık. Yoksul gibi giyindik. Dağ köylerinden yumurta toplayıp şehirde satacağız, iş yapacağız ekmek parası için satın dedik. Bu sefer yenge 'Tamam, çocuk iş yapacak madem satalım' dedi. Bugünün parasıyla 55 bin liraya aldık ama çok bakımsızdı."

TÜRKİYE'DE TEK

Benzinli motora sahip Samba'yı bugüne kadar 3 defa toplattıklarını anlatan Sönmez, "21 camlı ve üste açılıyor. Dünyada çok az üretilmiş zamanında ve şu anda nadir bulunuyor. Türkiye'de ise tek, sadece bende var" diye konuştu.

YURT DIŞINDA 120 BİN EUROYA SATILIYOR

Yurt dışında iyi halde olanlarının 100 ila 110 bin euro arasında değiştiğini vurgulayan Sönmez, "Türk parasıyla 5 milyon lirayı geçiyor. Belçika'da 120 bin euro civarında. Bunu Türkiye'de Volkswagen etkinliklerinde bile göremezsiniz. Orijinal 21 camlı yok piyasada. İsviçre'de Almanya'da doğ gezisi yaparken bununla görememişler araç içinden yukarıyı. 21 camlı o yüzden yapmışlar. Alpler'i rahat görsünler diye yapılmış ve üzeri açılmış. Bir yıl üretilmiş zamanında, en az üretilen modellerden biri." diye konuştu.

"GÖRENLER HAYRANLIKLA BAKIYOR"

Sönmez, Bursa'da şehir içinde kullanmanın son derece zor olduğunu belirterek, "Görenler hayranlıkla bakıyor, izliyor. Trafikte giderken sürücüler önüne değil bizim araca bakıyor. Seviyorum bu aracımı. Kullanması, motor sesi, klasik yapısıyla farklı benim için" ifadesini kullandı.

MAHMUT EKİNCİ

