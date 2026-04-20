50 yıllık içilen miras! Gören Türk kahvesi sanıyor, şifa diye içiyorlar, sadece Burdur’da var
Burdur'un 50 yıllık şifalı mirası olarak görülen Çörekotu Kahvesi, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini topluyor. İltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici özelliği bulunan kahve öksürük, astım ve nefes darlığına karşı da etkili oluyor.
- Çörekotu Kahvesi, idrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici özelliklere sahip.
- Bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemlerine karşı iyi geliyor.
- Öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici etkileri olduğu belirtiliyor.
- Kahvenin hazırlanmasında kurutulmuş çörek otu tohumları özel bir kavurma işleminden geçirilip toz haline getiriliyor ve içerisine kavrulmuş nohut tozu ekleniyor.
- Çörek otunun zengin antioksidan ve anti-inflamatuar bileşenleri (timokinon) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi rahatlattığı, kan şekerini ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olduğu söyleniyor.
Burdur’da 50 yıllık ‘Çörekotu Kahvesi’ şifa diye içiliyor. Peki bu kahve hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte yarım asırlık kültürel mirasın bilinmeyenleri…
56 yaşındaki Memiş Bilgin, Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1975 yılından itibaren kahvehanede babasının başlattığı Çörekotu Kahvesi geleneğini bugünde yaşatmaya devam ediyor. Babasının kurduğu kahvehaneyi ilerleyen yıllarda devralan Bilgin ilçenin ilk tescilli markası olan Çörekotu Kahvesi'ni yerli ve yabancı turistlere aktarıyor.
İdrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici, bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemine karşı, öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici özellikleri olan 'Çörekotu Kahvesi' şifa niyetiyle tüketiliyor.
'Çörekotu Kahvesi' nelere iyi geliyor?
|Özellik
|Etki
|İdrar söktürücü
|Idrarı söktürür
|Hazmı kolaylaştırıcı
|Hazmı kolaylaştırır
|İltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici
|İltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici etki gösterir
|Bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemine karşı
|Şişkinlik ve gaz problemlerini giderir
|Öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici
|Öksürük, astım ve nefes darlığını iyileştirir
Memiş Bilgin, şunları anlattı:
10 yıl önce marka tescilini alarak bu değere resmiyet kazandırdık. Amacımız sadece kahve satmak değil, Gölhisar'ın Kibyra Antik Kenti ve meşhur kavurması gibi değerlerinin yanına bu eşsiz lezzeti de eklemek. Hasat edildikten sonra kurutulan çörek otu tohumları, özel bir kavurma işleminden geçirilerek değirmenlerde toz haline getiriliyor. İçerisine yine kavrulmuş nohut tozu ilave edilerek hazırlanan karışım, Türk kahvesi pişirme tekniğiyle hazırlanıyor.
FAYDALARI NELER?
Çörek otu, zengin antioksidan ve anti-inflamatuar bileşenleri (timokinon) ile bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi rahatlatır, kan şekerini ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. İltihap giderici özelliğiyle astım semptomlarını hafifletir, cilt/saç sağlığını destekler ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne katkı sağlar.