Bölgede etkili olan soğuk ve yağışlı hava sahil bölgelerinde yağmurla kendini gösterirken, Kazdağları'nın zirvesi Sarıkız tepesinde ortalık adeta buz tuttu. Sıcaklık zirve bölgesinde eksi 10 dereceye kadar düştü. Bölgede ağaçların buz tuttuğu görüldü.
Kazdağları'nın zirvesi buz tuttu
26.11.2018 - 12:46 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege’de etkili olmaya başlayan soğuk ve yağışlı hava sebebiyle Kazdağları'nın zirvesi adeta buz tuttu.
Etiketler : kazdağları,haberler,
590437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590437.aspx
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