Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede etkili olan soğuk ve yağışlı hava sahil bölgelerinde yağmurla kendini gösterirken, Kazdağları'nın zirvesi Sarıkız tepesinde ortalık adeta buz tuttu. Sıcaklık zirve bölgesinde eksi 10 dereceye kadar düştü. Bölgede ağaçların buz tuttuğu görüldü.