Doktor 10 dönümlük araziye kurdu! 75'in üzerinde çeşit var, turist akınına uğruyor

Bursa'da bir doktor 10 dönüm arazi üzerine tıbbi aromatik bahçe kurdu. 75'ten fazla bitki çeşidinin yer aldığı bahçe, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler bahçe içerisinde apiterapi ile rahatlama imkanı buluyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Dr. Dursun Ünal, Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu tıbbi aromatik bahçede 75 çeşidin üzerinde bitki yetiştiriyor. Bitki çaylarından baharatlara, meyvelerden mantarlara kadar zengin çeşitlik barındıran bahçe adeta arboretumu andırıyor. Özellikle yaz aylarında fotoğraf çekilmek isteyen turistlerin vazgeçilmezi lavantalar, turistler için ilgi görüyor.

"BURASI ADETA BİTKİLERLE TANIŞMA YERİ"

Dr. Dursun Ünal, "2014 yılında sağlık bakanlığı tamamlayıcı tıp yönetmeliği çıkardı. Onlardan bazıları apiterapi (arı ve arı ürünleriyle yapılan tedavi yöntemi), fitoterapi (bitkilerle tedavi yöntemi) ve akupunktur (iğnelerle yapılan tedavi yöntemi) eğitimleri aldım. Baba mesleği olan arıcılığa Bursa'da devam ediyorum. Şu anda 150 kovan arıyla çalışıyoruz. Fitoterapinin de mutfağında bulunmak için tıbbi aromatik bitki bahçesi oluşturduk. Bahçemizde 75 çeşit üzerinde tıbbi aromatik bitki bulunuyor. Gelen ziyaretçilerimiz bitkileri tanıyor. Sağlıklıyken sofralarında bulundurup kullanıyorlar. Gerek arı ürünlerini tanımaları açısından gerekse bu bitkileri tanımalarını hedefledik. Bütün bitkilerin yanında Latince ve Türkçe isimleri yazılı. Buraya gelenler bitkileri koklayıp tanıyabiliyor. İsterse tadına bakabiliyor.

Tadımlık Bektaşi üzümü, Frenk üzümü, yaban mersini, aronya, çilek gibi meyvelerimiz var. Burası adeta bitkilerle tanışma yeri. Fitoterapi dediğimiz alanda bu bitkilerin tedaviye katkı sağlaması amaçlanmaktadır. İnsanlar çok ilgi gösteriyor, anı biriktiriyor, fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklarla, arkadaşlarıyla burada çok mutlu oluyorlar. Bizde bundan mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklar bu bitkileri tanıyor, lezzetine bakıyorlar. Sofralarında bir zararlı tatlı bulundurmak yerine balı tercih etmeleri bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

APİTERAPİ'YE İLGİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Tıbbi aromatik bitki bahçesinde ayrıca arı yatağı uygulamasıyla terapi yapılıyor. Bir kabinin içine kurulan kovan sayesinde arıların çıkardığı sesler ve uçucu gazlar, üzerinde yatan insanı daha dinçleştiriyor. Arılar ve kabinde yatan kişi arasında bir temas olmamakla birlikte kabine girenler rahatladıklarını hissediyor. Rusya'da geleneksel olarak yapılan bu terapi yöntemi Türkiye'de yaygın olmamakla beraber, yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça rağbet görüyor.