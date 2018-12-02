Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik ve elektronik mühendisi 30 yaşındaki Muhammed Abdo, otomobil yapma hayalini Türkiye’de gerçekleştirdi. Hatay’da yaşayan genç mühendis, dört sene önce hayalindeki otomobili yapmak için harekete geçti. Abdo, sanayi sitesindeki iş yerlerinde atıl duran malzemeleri toplayıp çift kişilik güneş enerjisi ve elektrikle çalışabilen bir otomobil yaptı. Abdo, yağmur sensörü, müzik çalar, geri dönüş sistemi, açılır kapanır ayna, navigasyon gibi çok sayıda özelliğin yer aldığı araca, 2 yaşındaki kızı “Sinar”ın adını verdi. Araç saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Abdo’nun kendi imkânlarıyla yaptığı paneller sayesinde güneş enerjisiyle çalışan otomobil, elektrikle de yol alabiliyor. Bir batarya ile 70 kilometrelik menzile sahip aracın pili 4 saatte tekrar şarj edilebiliyor. Abdo, vasıtayı 4 bin dolara yaptığını ve kendisine şans verilirse seri üretime geçebileceğini söyledi.